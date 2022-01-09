ВС Турции продолжают операцию у юго-восточных границ

ВС Турции продолжают операцию против террористов, убивших трех турецких военнослужащих на границе. По предварительным данным, нейтрализовано 12 террористов. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии поминовения павших героев операции Сарыкамыш в провинции Карс, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, ВС Турции начали проводить необходимые операции сразу же после произошедшего накануне теракта на границе в районе Акчакале провинции Шанлыурфа.

"В результате гнусной атаки погибли трое турецких военнослужащих. Позиции террористов YPG [сирийское боевое крыло РПК] подверглись мощным ударам и продолжают подвергаться далее. По предварительным данным, полученным из от разведслужб, нейтрализовано 12 террористов. Наши карательные операции продолжаются. Ожидаем увеличения этого числа. ВС Турции будут преследовать предателей и террористов везде, куда бы они ни сбежали. Мы никогда не оставляли безнаказанной пролитую кровь павших героев, и не будем делать этого и впредь", - сказал Акар.