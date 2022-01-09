Министр иностранных дел Кипра уходит в отставку

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявил в воскресенье, что уходит в отставку с 11 января.

"Несколько дней назад я подал прошение об отставке президенту Республики [Кипр Никосу Анастасиадису], который принял его в пятницу утром и которое вступит в действие начиная со вторника, 11 января 2022 года", - сказал Христодулидис, выступая перед журналистами в МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Свое заявление он сделал на фоне сообщений в прессе о том, что у него есть амбиции участвовать в президентских выборах 2023 года, а также в связи с тем, что руководство правящей партии "Демократический сбор" оказывает на него давление, чтобы он эти амбиции открыто обозначил. На данный момент Христодулидис пока формально не заявлял о намерении бороться за пост президента.

Глава МИД подчеркнул, что его предстоящая отставка "является результатом ряда событий и настроений, публичных и иных, которые имели место в последнее время" и которые, как указал Христодулидис, "неизбежно и к сожалению влияют на серьезную работу" правительства и МИД островного государства. "В отношении президентских выборов 2023 года я сделаю объявление, когда буду принимать окончательное решение", - заявил уходящий руководитель внешнеполитического ведомства.

10 января завершается формальный процесс регистрации политиков, которые рассчитывают выиграть внутрипартийные выборы и завоевать право быть номинированными на пост президента страны от "Демократического сбора". Лидер ДИСИ Авероф Неофиту, которого вместе с Христодулидисом кипрская политическая общественность считает наиболее весомыми потенциальными соискателями поста главы государства, 22 декабря уже публично объявил о наличии у него президентских амбиций. В минувшую пятницу Неофиту заявил, что возможная подача заявки Христодулидисом о намерении претендовать на партийную номинацию в качестве кандидата в президенты от ДИСИ приведет к немедленному проведению внеочередных выборов лидера правящей партии, который автоматически станет и кандидатом в президенты. Тем временем в кипрской прессе усиливаются предположения, что Христодулидис может пойти на выборы в обход партийных процедур ДИСИ, то есть выдвинуться как независимый кандидат и тем самым внести раскол в ряды политического истеблишмента.

Независимый кандидат

Вероятность такого сценария после заявления Христодулидиса стала еще более высокой, так как уходящий глава МИД уже фактически дал понять, что не считает для себя правильным следовать графику избирательного процесса, установленному правящей партией. "Активизация соответствующих внутрипартийных процессов в отношении президентских выборов 2023 года более чем за год до их проведения отрицательно влияет на эффективное решение проблем, которые мы как государство и общество должны решать <...> Особенно в тот период, когда Кипр сталкивается с беспрецедентной глобальной пандемией и с множеством ее социально-экономических последствий", - заявил Христодулидис. При этом он подчеркнул, что "был бы заинтересован в участии в президентских выборах 2023 года" при условии, что его кандидатура привела бы к более широкому сотрудничеству политических сил. Но выдвинуться в президенты он будет готов только после "диалога с обществом", включая избирателей ДИСИ.

Эти заявления можно вполне трактовать как прямой намек на то, что Христодулидис, вероятнее всего, не последует внутрипартийным процедурам и не будет подавать заявку до окончания 10 января на соискание номинации в президенты от "Демократического сбора". Это оставляет пока еще действующему главе МИД только один путь претендовать на пост главы государства - идти на выборы в качестве независимого кандидата. Его слова о диалоге с обществом и избирателями правящей партии лишь в качестве его части еще в большей степени говорят о вероятности предстоящего независимого статуса Христодулидиса на этих выборах и о том, что при проведении своей избирательной компании он, вероятнее всего, будет опираться на различные силы кипрского политического спектра.

В своем заявлении Никос Христодулидис также провел жесткую линию разграничения между действиями нынешнего руководства "Демократического сбора" и той ролью, которую сыграл в его жизни и политической карьере нынешний президент Кипра Никос Анастасиадис, долгие годы занимавший пост лидера ДИСИ до того, как стал главой государства, и возглавляющий с 2013 года кабинет министров, сформированный этой партией. "Я хотел бы тепло поблагодарить президента Республики [Кипр] за оказанное мне доверие и за предоставленную мне возможность служить моей стране на высоком посту министра иностранных дел, а также ранее в качестве директора его дипломатического офиса и в качестве официального представителя правительства. Я ему очень благодарен", - отметил Христодулидис.