США обязали своих военнослужащих не покидать пределы территории баз в Японии

США согласились обязать своих военнослужащих не покидать пределы территории баз в Японии без служебной необходимости из-за роста количества заражений коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в воскресенье японским внешнеполитическим ведомством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Меры вступают в силу с 10 января и продлятся две недели. "Вооруженные силы США в Японии будут следить за тем, чтобы весь персонал носил маски внутри и снаружи военных объектов, исключение составляют личные дома. Вооруженные силы США в Японии будут поддерживать строгие процедуры проверки персонала перед отъездом (из США) и после въезда (в Японию), а также будут строго следовать требованиям 14-дневного карантина после въезда", - говорится в документе.

Резкий рост заражений коронавирусом был выявлен на нескольких базах США, включая Кэмп-Хансен на южном японском острове Окинава, в конце декабря. Инфекцию на объекты занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации. Они не сдавали ПЦР-тесты по прибытии в рамках действовавших двусторонних договоренностей. Однако сейчас это требование вновь действует.

Из-за всплеска заражений на военных объектах США суточный прирост новых случаев коронавируса среди населения Окинавы, а также префектуры Ямагути, где расположена другая база Ивакуни, вырос до рекордно высоких показателей за все время пандемии.

В Японии в общей сложности размещено более 50 тыс. американских военнослужащих, включая дивизию морской пехоты на острове Окинава.