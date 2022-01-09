Первую сессию парламента Ирака отложили из-за госпитализации спикера и конфликта депутатов

Первая после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке сессия Совета представителей (парламента) была в воскресенье отложена из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами и неожиданной госпитализации и. о. спикера. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации телестанции, заседание парламента, которое возглавил старейший по возрасту депутат Махмуд аль-Машхадани, открылось в крайне напряженной обстановке: спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острый конфликт, закончившийся хаосом и столпотворением.

В такой обстановке 73-летнему аль-Машхадани стало плохо, в парламент вызвали скорую помощь, которая доставила и. о. спикера в больницу. По данным иракского информационного агентства INA, сейчас состояние здоровья политика стабилизировалось. Представитель суннитов Махмуд аль-Машхадани уже возглавлял иракский парламент в 2006-2009 годах. После его госпитализации второй депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций.

Между тем, как передает INA, большинство политических фракций поддерживает выдвижение Мухаммеда аль-Халбуси, который председательствовал на предыдущей сессии парламента, спикером на новый срок.

Парламентские выборы в Ираке

Досрочные выборы в парламент Ирака состоялись 10 октября. Только 30 ноября Верховная избирательная комиссия Ирака после рассмотрения множества апелляций и жалоб обнародовала их окончательные результаты. Согласно итогам, шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра получил 73 кресла в парламенте Ирака, что гарантирует ему лидерство в 329-местном законодательном органе и с учетом создания коалиции дает право на формирование правительства.

После него следует суннитский альянс "Такаддум" бывшего спикера парламента Мухаммеда аль-Халбуси с 37 местами. Коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики получила 33 места. Проиранская коалиция "Аль-Фатх" во главе с аль-Амири получила 17 депутатских кресел, значительно сократив свое представительство в законодательном органе: по итогам выборов 2018 года она имела 48 мест в парламенте.

Традиционно доминирующая в Курдском автономном регионе Ирака Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани получила 32 депутатских мандата. Независимые кандидаты неожиданно для многих в совокупности получили 35 мест. Остальные политические силы арабской республики, включая движение "Аль-Хикма", остались в меньшинстве.