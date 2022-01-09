Боевики сирийской оппозиции захватили в заложники 11 граждан

Члены подконтрольных Турции вооруженных формирований сирийской оппозиции напали в воскресенье на поселки Телль-Халаф и Абу-эс-Сун на северо-западе провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, боевики устроили погромы в домах мирных граждан и захватили в заложники 11 человек, в том числе двух женщин, которых увели в неизвестном направлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поселки Телль-Халаф и Абу-эс-Сун находятся в окрестностях пограничного города Рас-эль-Айн (611 км от Дамаска), который контролируют протурецкие группировки "Фиркат Хамзат", "Султан Мурад" и "Ахрар аш-Шаркия".

По информации агентства, бандформирования терроризируют население города и окрестных поселков, отнимают дома, имущество, скот и собранный урожай. На улицах пограничных населенных пунктов регулярно вспыхивают перестрелки между враждующими группировками, которые борются за контроль над контрабандной торговлей.

Агентство SANA передало, что в воскресенье в ходе перестрелки между боевиками на севере Сирии погиб один мирный житель и еще несколько человек получили ранения.