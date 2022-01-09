Ряд стран ввел очередные санкции против Мали

Чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) принял в воскресенье новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и правительства. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на одного из участников встречи, которая состоялась в столице Ганы Аккре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, новые санкции носят "очень жесткий характер", так как власти Мали не смогли уложиться в требуемые ЭКОВАС сроки возвращения страны к гражданской форме правления и не готовы провести в феврале 2022 года президентские и парламентские выборы. Собеседник АФП отметил, что сообщество фактически вернулось сейчас к формату санкций, которые были наложены на Мали в момент совершения военного переворота в августе 2020 года. Они включали закрытие границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю за исключением товаров первой необходимости.

В повестке дня нынешнего саммита ЭКОВАС стоял вопрос об ответе на письмо военных властей Мали, предложивших график проведения переходного периода, который должен завершиться в декабре 2026 года президентскими выборами. Как информировал малийский новостной портал "Джи-джи", в письме также предлагалось провести в январе 2024 года конституционный референдум, в апреле 2025 года - местные выборы, а ноябре 2025 года - парламентские. Письмо было составлено на основе решений завершившей в декабре свою работу Национальной учредительной ассамблеи. Она предложила продлить нынешний переходный период на срок до пяти лет.

Политика санкций

Осенью 2020 года власти Мали взяли на себя обязательство перед ЭКОВАС провести президентские выборы в феврале 2022 года. Однако в сентябре временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига заявил в штаб-квартире ООН, что малийский народ сам определит дату проведения выборов через учредительную ассамблею.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.

ЭКОВАС уже третий раз вводит санкции против Мали и властей этой страны за невыполнение, по его мнению, ранее согласованных шагов по восстановлению в стране гражданского правления. Одновременно сообщество обратилось с призывом к международным организациям, включая ООН и ЕС, поддержать его меры по давлению на власти Мали в целях скорейшего восстановления в стране гражданских институтов правления.