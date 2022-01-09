Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алматы с винтовками наизготове

Военные начали усиленно патрулировать улицы Алматы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, настолько массово это происходит впервые за последние дни.

На всех улицах города встречаются по два-три грузовика с десятками военных, у всех них винтовки в руках наизготове. С помощью фонариков они тщательно просматривают обочины.

По информации корреспондента, стрельба почти не была слышна в Алмате с утра и в течение дня. На улицах появились люди, подметающие дорогу, начались работы по восстановлению витрин магазинов.

К площади Республики, которая была одним из эпицентров беспорядков, по-прежнему нельзя подойти ближе, чем на квартал. У заграждений дежурят теперь и полицейские. Блокпосты сохраняются и по периметру города, но военных на них стало меньше.