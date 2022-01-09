У США есть ряд вопросов по поводу введения войск ОДКБ в Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью телеканалу CNN сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У США реальные вопросы о том, почему было необходимо вызывать эту организацию", - сказал он.

По его словам, протесты в Казахстане - это то, с чем правительство должно быть способно справиться само и при этом не нарушать права человека.