https://news.day.az/world/1424879.html У США есть ряд вопросов по поводу введения войск ОДКБ в Казахстан - Блинкен
У США есть ряд вопросов по поводу введения войск ОДКБ в Казахстан - Блинкен
У США есть ряд вопросов по поводу введения войск ОДКБ в Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью телеканалу CNN сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"У США реальные вопросы о том, почему было необходимо вызывать эту организацию", - сказал он.
По его словам, протесты в Казахстане - это то, с чем правительство должно быть способно справиться само и при этом не нарушать права человека.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре