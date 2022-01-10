В Праге демонстранты требовали от властей отказаться от планов обязательной вакцинации

Демонстрация с участием 4 тыс. активистов против планов чешских властей провести обязательную вакцинацию от коронавируса пожилых жителей республики и представителей определенных профессий прошла в воскресенье в Праге. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Акция протеста началась с митинга на Вацлавской площади, являющейся центральной в столице Чехии. Ораторы обвинили власти в том, что они делают из граждан "подопытных кроликов", так как вакцины, по мнению протестующих, не работают. Озвучивались и другие конспирологические теории о пандемии COVID-19.

Затем демонстранты, скандируя призывы против вакцинации, прошли по центральным улицам к Пражскому граду - резиденции президента Чехии. Полиция не зафиксировала инцидентов. Единственными претензиями к организаторам акции протеста было то, что они не обеспечивали социальную дистанцию между ее участниками, а у подавляющего большинства из них не было медицинских масок. Не исключено привлечение организаторов к административной ответственности за нарушение требований эпидемиологической безопасности.

Представители полиции после завершения акции протеста подтвердили журналистам, что в ней приняли участие около 4 тыс. граждан.

Чешские власти в начале декабря приняли решение о проведении с марта обязательной вакцинации от коронавируса жителей республики старше 60 лет и представителей ряда профессий. Привиться должны, в частности, медики, сотрудники служб социальной опеки, пожарные, таможенники и полицейские.