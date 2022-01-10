https://news.day.az/world/1424889.html Сотни тысяч домохозяйств в Берлине остались без отопления и горячей воды
Сотни тысяч домохозяйств в Берлине остались без отопления и горячей воды
Около 370 тыс. домохозяйств в трех округах Берлина остались без отопления и горячей воды после аварии на электростанции компании Vattenfall. Об этом сообщила в воскресенье газета Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Последствия аварии ощущаются в округах Марцан-Хеллерсдорф, Трептов-Кёпеник и Лихтенберг, отмечается в статье.
Vattenfall сообщил потребителям, что в ближайшее время работа электростанции будет возобновлена и подача тепла восстановится.
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