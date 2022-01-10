Трагедия в Нью-Йорке: в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, десятки пострадали

Девятнадцать человек, в том числе 9 детей, погибли в результате пожара в квартире в Нью-Йорке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.

Стефан Рингель, старший советник мэра Эрика Адамса, подтвердил Associated Press число погибших в воскресенье. По словам Рингеля, более пяти десятков человек получили травмы, а 13 человек находятся в критическом состоянии в больнице.

Отметим, что ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что различные травмы в результате пожара в Бронксе получили 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой.

Большинство жертв пострадали от отравления угарным газом, заявил комиссар департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниел Нигро. По данным департамента, около 200 пожарных отреагировали на место происшествия в апартаментах Twin Park в Бронксе в 19-этажном здании. По словам Нигро, воскресный пожар возник в двухуровневой квартире, занимающей второй и третий этажи. По его словам, пожарные обнаружили, что дверь в квартиру открыта, что, по-видимому, позволило огню быстро распространиться.