В нескольких районах Москвы выпало почти два сантиметра снега за последние часы

Прирост снега за несколько последних часов составил в некоторых районах Москвы до двух сантиметров. Об этом сообщили в воскресенье в комплексе городского хозяйства столичной мэрии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города за несколько часов составил до двух сантиметров, прямо сейчас городские службы приступают к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - сказали в комплексе. Его официальный Telegram-канал вновь призвал водителей быть внимательными на дороге и не препятствовать прохождению колонн спецтехники.

В комплексе рассказали, что вечером в воскресенье после подметания дорог и тротуаров коммунальщики посыплют их специальным составом, а в 04:00 мск (05:00 по Баку) понедельника, как ожидается, весь цикл работ повторят.

Обещанный синоптиками на вечер воскресенья сильный снегопад начался в Московском регионе около 18:30 мск (19:30 по бакинскому времени). Ранее в Гидрометцентре РФ выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, согласно которому в период до 12:00 10 января в столице и по области ожидается сильный снег, местами метель. Синоптики обещали снежные заносы на дорогах, гололедицу, усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с. А ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в Instagram, что за предстоящую неделю - первую рабочую в новом 2022 году - в мегаполисе выпадет почти месячная норма осадков. В регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В метеошкале этот цвет обозначает потенциально опасную погоду.

Столбики термометров в столичном регионе за три часа до наступления полуночи показывали около минус шести градусов.