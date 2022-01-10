В Кабуле произошла перестрелка с участием талибов, есть погибший

По меньшей мере один человек погиб в перестрелке, которая произошла в воскресенье в Кабуле с участием боевиков захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и лиц, подозреваемых в похищении людей. Об этом сообщил заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Силы безопасности "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства - прим. ТАСС) провели в столичном квартале Хушхальхан спецоперацию против подозреваемых в похищении людей. Оперативные мероприятия завершены. Один из преступников был уничтожен", - написал на своей странице в "Твиттере" представитель талибов.

Между тем, по данным местных СМИ, в западной части афганской столицы по-прежнему слышны звуки стрельбы. Ранее поступала информация также о взрывах в районе Кабульского политехнического университета.

В конце 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.