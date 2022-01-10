Представители России и США обсудят по пунктам предложения Москвы о гарантиях безопасности

Представители Москвы и Вашингтона в понедельник в Женеве проведут подробный обзор российского проекта договора с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран - членов НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тексты соглашений были опубликованы на сайте Министерства иностранных дел России 17 декабря 2021 года. За этот срок стороны не раз комментировали предложения, в том числе используя взаимные претензии. В частности, обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в состав СССР, вызвало негодование как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. В свою очередь в Москве утверждают, что данные документы не являются меню, из которых можно выбирать тот или иной пункт.

Очевидно, что представителям РФ и США не удастся решить все вопросы за один раз. Более того, российская и американская стороны накануне первых консультаций заявили, что не ожидают от них реального прогресса. Вместе с тем стороны едины в одном - понимании необходимости этого диалога.

Взгляд из Москвы

Российскую межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители МИД и Минобороны, возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Накануне переговоров в интервью ТАСС Рябков заявил, что на предстоящей встрече планирует услышать от американской стороны внятную позицию относительно российских предложений и объяснить логику своих подходов. А позитивным итогом переговоров, по его словам, могло бы стать подтверждение готовности работать по российским предложениям. Вместе с тем замминистра признался, что в связи с последними заявлениями из Вашингтона у него есть серьезные сомнения относительно готовности американских партнеров к такому диалогу.

Главные вопросы

Из всего списка предложений российская сторона в первую очередь выделяет три вопроса: гарантии нерасширения североатлантического альянса на восток, необходимость исключить появление у российских рубежей ударных вооружений с минимальным подлетным временем, а также возвращение НАТО "на исходные позиции" по состоянию на 1997 год.

Сделать Запад должен это в одностороннем порядке, без каких-либо уступок со стороны Москвы. Более того, РФ настаивает на том, что договоренности по данной тематике должны носить юридически обязывающий характер.

В этой связи Рябков подчеркнул, что Россия больше не будет играть роль послушного партнера, а будет руководствоваться собственными политическими, экономическими, стратегическими и иными интересами. И Соединенным Штатам пора расставаться с иллюзиями о "всегдашней собственной правоте", адаптируясь к новой ситуации.

Взгляд из Вашингтона

Разногласия относительно тематики предстоящей встречи начались между сторонами с ее анонсирования. В то время как российская сторона акцентировала внимание на тематике предстоящего контакта, гарантиях безопасности, американцы назвали ее внеочередным раундом консультаций по стратегической стабильности, в котором примет участие первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Судя по звучащим из Вашингтона заявлениям, настрой представителей США перед новой встречей с российскими коллегами вряд ли можно назвать позитивным.

В Вашингтоне также утверждают, что Запад в прошлом никогда не давал Москве обещаний о нерасширении НАТО. Представители РФ, в свою очередь, уверены в противоположном. В частности, по словам Рябкова, это было неотъемлемым элементом политического пакета, который обсуждался на этапе объединения Германии и прекращения действия Варшавского договора.

Вместе с тем Соединенные Штаты в рамках переговоров с РФ рассчитывают восстановить договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в Европе. Но идти на уступки в Вашингтоне не готовы.