Cтраны должны сами выбирать альянсы

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым в Женеве отметила, что Вашингтон поддерживает принцип, согласно которому страны должны самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Шерман и Рябков "обсудили двусторонние темы, которые обе стороны затронут на внеочередной встрече в рамках диалога по стратегической стабильности 10 января". "Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы", - отметил Прайс.

США готовы обсуждать с РФ ряд двусторонних вопросов, но не станут говорить о безопасности союзников без них, заявили в Госдепе.