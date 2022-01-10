В МИД России назвали «потрясающей» дискуссию с США в Женеве

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что дискуссия с США в Женеве по гарантиям безопасности прошла "потрясающе". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - заявил Рябков.

Он подчеркнул, что не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и всегда им руководствуется.

В общей сложности встреча продлилась чуть более двух часов.