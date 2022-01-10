https://news.day.az/world/1424903.html В МИД России назвали «потрясающей» дискуссию с США в Женеве
В МИД России назвали «потрясающей» дискуссию с США в Женеве
Заместитель руководителя Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что дискуссия с США в Женеве по гарантиям безопасности прошла "потрясающе". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - заявил Рябков.
Он подчеркнул, что не теряет оптимизм в связи с предстоящими переговорами и всегда им руководствуется.
В общей сложности встреча продлилась чуть более двух часов.
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