На Западе испугались зависимости от России из-за действий Германии

Отказ Германии от ядерной энергетики может стать причиной зависимости Европы от российского газа. Об этом сообщает Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Германия закрыла три из шести АЭС в стране, к концу года страна планирует закрыть все остальные станции. По словам эксперта Михаэля Либрайха, закрытие АЭС - "абсурд и ужасная ошибка".

"Я бы назвал это климатическим преступлением. Отказ от крупной Белхатувской угольной электростанции в Польше принес бы намного больше пользы природе", - сказал он.

Вывод из строя АЭС в Германии - это "опасный путь", который увеличивает зависимость континента от угля и российского газа, отметила автор статьи Рейчел Миллард.