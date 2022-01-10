США допустили восстановление договоренностей о ракетах в Европе

Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил восстановление договоренностей о ракетах средней и меньшей дальности в Европе в рамках переговоров с Россией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Блинкена, эти договоренности "разрешали озабоченность с обеих сторон".

"У нас было соглашение. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить", - сказал госсекретарь.