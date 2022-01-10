https://news.day.az/world/1424910.html США допустили восстановление договоренностей о ракетах в Европе
США допустили восстановление договоренностей о ракетах в Европе
Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил восстановление договоренностей о ракетах средней и меньшей дальности в Европе в рамках переговоров с Россией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам Блинкена, эти договоренности "разрешали озабоченность с обеих сторон".
"У нас было соглашение. Предыдущая администрация [США] из него вышла. Есть основания это возобновить", - сказал госсекретарь.
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