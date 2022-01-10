В США перечислили бесполезные для НАТО страны

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер назвал бесполезные страны НАТО, входящие в альянс. На это он указал в статье для National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Слишком часто союзники США - маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы", - заявил он. Эксперт пояснил, что речь идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии.

Карпентер сравнил политику США с пользователем Facebook, неизбирательно добавляющим людей в список друзей. При этом, отметил он, разница заключается лишь в том, что интернет-друзья не способны втянуть Вашингтон в ненужные войны и конфликты.