https://news.day.az/world/1424922.html Сильное землетрясение произошло у берегов Греции
Сильное землетрясение произошло у берегов Греции
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье у побережья Греции, передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к северо-востоку от города Флорина. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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