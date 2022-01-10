Сильное землетрясение произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в воскресенье у побережья Греции, передает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к северо-востоку от города Флорина. Очаг залегал на глубине двух километров.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.