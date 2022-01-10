https://news.day.az/world/1424923.html В Лондоне мотоциклист напал с ножом на полицейских - ФОТО - ВИДЕО
В Лондоне мотоциклист напал с ножом на полицейских - ФОТО - ВИДЕО
В Сети появились кадры из Лондона, где арестованный мотоциклист попытался оказать двум полицейским сопротивление, напав на них с ножом.
Об этом сообщает Telegram-канал "TOPOR NEWS", передает Day.Az
Сообщается, что в результате нападения один полицейский получил сотрясение мозга, а другой предположительно получил перелом.
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