https://news.day.az/world/1424924.html В Алматы возобновилась работа проводного и мобильного интернета
В Алматы возобновилась работа проводного и мобильного интернета
Доступ к проводному и мобильному интернету в Алматы возобновлен после нескольких дней отсутствия. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС одна из жительниц города, передает Day.Az.
"В Алматы уже дали [интернет], мобильный в том числе", - сказала она. По ее словам, работает в том числе электронная почта и YouTube.
Как убедился корреспондент ТАСС, доступ к мобильному интернету появился и в столице республики, подключение к проводному возобновилось несколько часов назад.
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