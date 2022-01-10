В Алматы возобновилась работа проводного и мобильного интернета

Доступ к проводному и мобильному интернету в Алматы возобновлен после нескольких дней отсутствия. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС одна из жительниц города, передает Day.Az.

"В Алматы уже дали [интернет], мобильный в том числе", - сказала она. По ее словам, работает в том числе электронная почта и YouTube.

Как убедился корреспондент ТАСС, доступ к мобильному интернету появился и в столице республики, подключение к проводному возобновилось несколько часов назад.