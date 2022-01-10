В Казахстане в связи с беспорядками задержали почти 8 тыс. человек

В Казахстане в связи с беспорядками задержаны почти 8 тысяч человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщает ситуативный центр МВД страны.

"Во всей стране задержаны 7939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алматы на 2 рынках задержали 207 человек.

Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия", - говорится в сообщении центра.