В Британии беременных призвали вакцинироваться

Правительство Великобритании обратилось к беременным женщинам с призывом пройти курс вакцинации от коронавируса. Об этом в воскресенье, 9 января, пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В стране запустили компанию, призывающую будущих мам как можно быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. В ее ходе женщинам расскажут о рисках COVID-19. Также по радио и в соцсетях будут транслироваться свидетельства беременных женщин, получивших вакцину.

Призывая пройти вакцинацию, власти страны отметили, что большая часть женщин, поступивших в COVID-больницы в прошлом году, не были привиты от коронавируса.

"Болезнь несет угрозу как будущим матерям, так и их будущим детям", - сказано в заявлении правительства.

Ссылаясь на научные выводы чиновники подчеркнули, что вакцины от коронавируса безопасны для беременных женщин и не влияют на фертильность.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии, около 20% женщин, поступивших в больницу с вирусом, нуждаются в досрочных родах из-за тяжелого течения болезни, а 20% их детей нуждаются в уходе в неонатальном отделении.