https://news.day.az/world/1425020.html В Казахстане обнаружено тело начальника полиции
В Казахстане обнаружено тело начальника полиции
В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
"В г. Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", - прокомментировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.
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