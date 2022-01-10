В Казахстане обнаружено тело начальника полиции
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В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

"В г. Тараз обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", - прокомментировали в пресс-службе МВД Республики Казахстан.