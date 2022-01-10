https://news.day.az/world/1425044.html В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник КНБ
В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник КНБ
В Нур-Султане обнаружен мертвым полковник Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев, передает Day.Az со ссылкой на КНБ.
Сообщается, что 10 января 2022 года во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника Ибраева.
Проводится досудебное расследование.
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