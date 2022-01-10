https://news.day.az/world/1425052.html Проходит заседание ОДКБ
Проходит заседание ОДКБ
Среди мирного населения в Казахстане есть жертвы в результате беспорядков, точное количество уточняется.
Как передает в понедельник Trend об этом в ходе заседания ОДКБ сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az.
По его словам, погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1,3 тысячи получили ранения.
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