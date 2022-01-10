Армянку обвинили в гибели "краснодарского каннибала"

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело эндокринолога тюремной больницы Лусине Григорян, обвиняемой в смерти "краснодарского каннибала" Дмитрия Бакшеева (ч. 2 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Ростовской области, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

В качестве обвиняемой ее привлекли в ноябре 2021 года, дело было передано в суд 30 декабря 2021 года. По версии следствия, заключенному Дмитрию Бакшееву, страдающему сахарным диабетом и туберкулезом, назначили неправильную инсулинотерапию на фоне приема лекарств, повышающих глюкозу в крови. 16 ноября он скончался в Межобластной туберкулезной больнице №19 ФСИН (МОТБ-19). По словам адвоката Алексея Аванесяна, установлена причастность к смерти Дмитрия Бакшеева и других сотрудников МОТБ-19. На период следствия Лусине Григорян находилась под подпиской о невыезде.