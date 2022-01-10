В США спасатели успели вытащить пилота из самолета за секунды до аварии с поездом

В Лос-Анджелесе спасатели успели вытащить пилота из кабины рухнувшего самолета за мгновение до столкновения с поездом. Летчика удалось спасти, сообщили в департаменте общественных работ округа Лос-Анджелес.

Как передает Day.Az, кадры с нательной камеры одного сотрудника спецслужб, который вызволял мужчину из легкомоторника, появились в Twitter.

Днем в минувшее воскресенье легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку после взлета из аэропорта Уайтмен и оказался на железнодорожном переезде, уточняет Associated Press.

Причина крушения все еще расследуется. По предварительной информации, самолет мог потерять мощность. В кабине мужчина находился один. Пилот госпитализирован, он получил легкие травмы.