Жители Екатеринбурга оказались в коммунальном рабстве у мошенников - ВИДЕО
Катастрофическая ситуация в Екатеринбурге, где жители нескольких десятков многоэтажных домов фактически оказались в коммунальном рабстве у мошенников. Управляющие компании однодневки, которые появляются как грибы после дождя, планомерно высасывают из людей миллионы рублей, а затем банкротятся и бесследно исчезают вместе с деньгами. Причем на ремонт домов идут какие-то копейки, здания разваливаются, растут долги за воду и электричество. Несколько бывших директоров-управленцев уже попали под следствие, но мошенническая схема по-прежнему функционирует. Почему, выяснял корреспондент РЕН-ТВ, передает Day.Az.
Это видео сняли жильцы одного из домов в Екатеринбурге. Неизвестные развешивают объявления на дверях подъездов, фотографируют их и тут же снимают. При этом тщательно стараются не оставлять следов.
Это настоящий рейдерский захват. Сценарий будто из девяностых, но вместо предприятий - многоквартирные дома со всеми обитателями. Мошенники из Екатеринбурга годами подделывали протоколы собраний жильцов и таким образом перевели сотни домов под контроль собственных управляющих компаний.
"Мы ни собрания, ничего не проводили. Десятого числа был протокол. Как будто бы мы все на улице там, 192 человека на собрание вышли, еще сто процентов проголосовали. За нас это все решили, подписались, и подписи мы еще поставили. А мы даже и знать не знаем, кто вообще такой", - рассказала Светлана Симбирева.
О смене управляющей компании жильцы узнавали, как правило, из квитанций. А еще по тому, что диспетчер переставал брать трубку. За несколько лет управленцы доводили дома до предаварийного состояния, вытягивая из жильцов миллионы рублей.
"Мы платили все коммунальные услуги, но, к сожалению, для дома ничего не делалось. Это грибок, грибком дышат наши дети. У многих уже начинаются астмы, мы не можем в этом доме находиться, потому что это реально опасно для здоровья", - рассказала жительница дома Светлана Иванова.
Фирмы-однодневки словно плесень из подъезда расползлись по всем районам уральской столицы. Их бенефициаром общественники называют предпринимателя Виктора Старокожева. Он уже становился фигурантом уголовного дела о многомиллионных хищениях.
"Компания около трех-четырех лет работает, по остаточному эффекту оплачивает ресурсоснабжающим организациям, семьдесят процентов оплачивают, тридцать оставляют в качестве долга. И когда сумма достигает пятидесяти-ста миллионов, вступает уже банкротство непосредственно. Чтоб не терять дома, процесс банкротства происходит по поддельным протоколам передачи домов в новую управляющую компанию, и таким образом цепочка закручивается", - рассказал общественный деятель Ярослав Манцевич.
Эксперты уверены - безнаказанно дурить надзорные органы и откровенно фальсифицировать документы мошенникам позволяют пробелы в законодательстве. Сейчас у госжилинспекции, которая отвечает за достоверность протоколов, нет никаких полномочий для их проверки.
"Вот есть приказ минстроя, который говорит, как должны быть оформлены протоколы общих собраний, бюллетени собственников, мы, соответственно, проверяем наличие всех этих обязательных требований: есть они либо нет, подписи указаны либо нет, а достоверные они, поддельные ли - мы это проверить не можем, просто не имеем права", - рассказала заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Наталия Миленина.
В итоге тысячи жителей Екатеринбурга оказались в коммунальном рабстве.
Вот один из примеров того, как бездействуют серые управляющие компании: авария в этом доме произошла еще три дня назад, но коммунальщики приехали лишь после того, как жители обратились в прессу. В итоге подвал затоплен, а подъезд покрывается плесенью.
Вывести коммунальных мошенников на чистую воду, как правило, очень сложно. В Екатеринбурге это удалось лишь после объединения сотен активных жильцов. Одна из серых управляющих компаний уже лишилась всех своих домов. Правда рядовые сотрудники об этом не знают.
Сейчас уральские следователи проверяют десятки сомнительных протоколов общих собраний. В отношении нескольких директоров управляющих компаний возбуждены уголовные дела. За подделку документов им грозит до двух лет лишения свободы.
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