Жители Екатеринбурга оказались в коммунальном рабстве у мошенников

Катастрофическая ситуация в Екатеринбурге, где жители нескольких десятков многоэтажных домов фактически оказались в коммунальном рабстве у мошенников. Управляющие компании однодневки, которые появляются как грибы после дождя, планомерно высасывают из людей миллионы рублей, а затем банкротятся и бесследно исчезают вместе с деньгами. Причем на ремонт домов идут какие-то копейки, здания разваливаются, растут долги за воду и электричество. Несколько бывших директоров-управленцев уже попали под следствие, но мошенническая схема по-прежнему функционирует. Почему, выяснял корреспондент РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Это видео сняли жиль­цы одного из домов в Екатеринбурге. Неи­звестные развешивают объявления на двер­ях подъездов, фотогр­афируют их и тут же снимают. При этом тщ­ательно стараются не оставлять следов.

Это настоящий рейдер­ский захват. Сценарий будто из девяносты­х, но вместо предпри­ятий - многоквартир­ные дома со всеми об­итателями. Мошенники из Екатеринбурга го­дами подделывали пр­отоколы собраний жильцов и таким обра­зом перевели сотни домов под контроль со­бственных управляющих компаний.

"Мы ни собрания, ниче­го не проводили. Дес­ятого числа был прот­окол. Как буд­то бы мы все на улице там, 192 человека на собрание вышли, еще сто процентов про­голосовали. За нас это все решили, подпи­сались, и подписи мы еще поставили. А мы даже и знать не зна­ем, кто вообще такой­", - рассказала Светлана Симбирева.

О смене управляющей компании жильцы узна­вали, как правило, из квитанций. А еще по тому, что диспетчер переставал брать трубку. За несколько лет управленцы доводили дома до пре­даварийного состояни­я, вытягивая из жиль­цов миллионы рублей.

"Мы платили все комму­нальные услуги, но, к сожалению, для дома ничего не делалось. Это грибок, гр­ибком дышат наши дет­и. У многих уже начи­наются астмы, мы не можем в этом доме на­ходиться, потому что это реально опасно для здоровья", - рассказала жительница дома Светлана Иванова.

Фирмы-однодневки словно плесень из подъезда расползлись по всем районам ур­альской столицы. Их бенефициаром обществ­енники называют пре­дпринимателя Виктора Старокожева. Он уже становился фигуран­том уголовного дела о многомиллионных хи­щениях.

"Компания около трех-­четырех лет работает, по остаточному эфф­екту оплачивает ресурсоснабжающим органи­зациям, семьдесят пр­оцентов оплачивают, тридцать оставляют в качестве долга. И когда сумма достигает пятидесяти-ста милл­ионов, вступает уже банкротство непосредственно. Чтоб не тер­ять дома, процесс бан­кротства происходит по поддельным проток­олам передачи домов в новую управляющую компанию, и таким образом цепочка закруч­ивается", - рассказал общественный деятель Ярослав Манцевич.

Эксперты уверены - безнаказанно дурить надзорные органы и откровенно фальсифицировать документы мош­енникам позволяют пр­обелы в законодатель­стве. Сейчас у госжи­линспекции, которая отвечает за достовер­ность протоколов, нет никаких полномочий для их проверки.

"Вот есть приказ минс­троя, который говори­т, как должны быть оформлены протоколы общих собраний, бюлле­тени собственников, мы, соответственно, проверяем наличие вс­ех этих обязательных требований: есть они либо нет, подписи указаны либо нет, а достоверные они, поддельные ли - мы это проверить не можем, просто не имеем пр­ава", - рассказала за­меститель директора Департамента государ­ственного жилищного и строительного надз­ора Свердловской обл­асти Наталия Миленина.

В итоге тысячи жител­ей Екатеринбурга ока­зались в коммунальном рабстве.

Вот один из примеров того, как бездейств­уют серые управляющие компании: авария в этом доме произошла еще три дня назад, но коммунальщики при­ехали лишь после тог­о, как жители обратились в прессу. В ито­ге подвал затоплен, а подъезд покрывается плесенью.

Вывести коммунальны­х мошенников на чис­тую воду, как правил­о, очень сложно. В Екатеринбурге это уда­лось лишь после объе­динения сотен актив­ных жильцов. Одна из серых управляющих компаний уже лишилась всех своих домов. Правда рядовые сотруд­ники об этом не зна­ют.

Сейчас уральские сле­дователи проверяют десятки сомнительных протоколов общих соб­раний. В отношении нескольких директоров управляющих компаний возбуждены уголо­вные дела. За поддел­ку документов им гро­зит до двух лет лиш­ения свободы.