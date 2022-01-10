Водитель насмерть сбила годовалого ребенка в Мытищи

Обстоятельства нелепой и роковой случайности сейчас выясняют следователи подмосковных Мытищ, где накануне под колесами автомобиля погиб годовалый ребенок. Женщина-водитель, сидевшая за рулем, уверяет, что просто не заметила малыша, который почему-то остался без присмотра матери. Day.Az представляет репортаж корреспондента РЕН-ТВ с места трагедии.

О происшествии на стоянке сейчас напоминают только следы крови. Видимо, здесь все и произошло, хозяйка автомобиля очень долго искала, где припарковать свою машину, всё занято и так увлеклась, что забыла о правилах.

В это время на площадке как раз появился малыш. Женщина его просто не заметила. Вот кадры, снятые камерами видеонаблюдения. Машина на приличной скорости поворачивает налево. Резко тормозит. Но поздно. Ребенок скончался до приезда скорой помощи. Мать была рядом. Пыталась докричаться до водителя.

"Мы с ним шли, шли, он отстал. Буквально метров пять. Он отстал и упал. Увидела машину, бегу к машине, кричу - Стой, там ребенок. Не успела, она ехала. Как ехала, так и ехала", - рассказала мать погибшего ребенка.

Кричать женщина начала сразу, как только увидела, что машина пошла на очередной круг. Пообщаться с водителем не удалось, домой после инцидента женщина не возвращалась. Жильцы дома не понимают, как такое могло произойти в их тихом и спокойном дворе.

"Жуткая трагедия случилась, никто ни в чем не виноват. Шли по стоянке мама с ребенком, машина заезжала, как обычно все мы заезжаем, из-за поворота она выехала, там снежная гора, она просто его не увидела", - рассказала соседка водителя Марина.

Во дворе всегда гуляет много детей. Все об этом прекрасно знают, поэтому ездят медленно и аккуратно. Некоторые не понимают, как можно было не заметить ребенка на пути.

Следователи уже возбудили уголовное дело, на место ДТП выезжали сотрудники прокуратуры. Пока действия водителя квалифицировали как нарушение правил дорожного движения. Возможно теперь схему движения во дворе придется изменить. По злой иронии судьбы, семья ребенка готовилась к празднику. Завтра мальчику должно было исполниться два года.

Трагедия произошла 9 января на улице Пионерской. 42-летняя женщина за рулем машины Nissan парковала автомобиль и не заметила оказавшегося на дороге мальчика. Малыш оказался под машиной. Его мать стала стучать по стеклу, после чего авто остановилось. Ребенок оказался под колесом. Он скончался до прибытия на место медиков.