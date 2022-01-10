В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
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В аэропорту Белгорода самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Инцидент произошел с самолетом рейса Москва (Домодедово) - Белгород. По предварительной информации, причиной произошедшего стали погодные условия. 

Никто не пострадал.

Более подробной информации пока нет.