https://news.day.az/world/1425165.html В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - ВИДЕО
В российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - ВИДЕО
В аэропорту Белгорода самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ
Инцидент произошел с самолетом рейса Москва (Домодедово) - Белгород. По предварительной информации, причиной произошедшего стали погодные условия.
Никто не пострадал.
Более подробной информации пока нет.
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