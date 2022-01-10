Пекин откажет в помощи попавшим в ДТП олимпийцам

Власти Пекина из-за пандемии COVID-19 призвали жителей города отказаться от помощи и избегать любого контакта с олимпийскими машинами, попавшими в ДТП. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее предупреждение было распространено, чтобы эффективно предотвращать риски распространения коронавируса во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем месяце. Власти рекомендовали гражданам, попавшим в аварию с транспортными средствами, перевозящими спортсменов, официальных лиц и тренеров, дождаться прибытия "профессионалов" на место происшествия.

Местное правительство также призвало жителей уступать дорогу автомобилям с олимпийскими логотипами и соблюдать дистанцию ​​в случае ДТП.