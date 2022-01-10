Заработок главы Apple значительно вырос

Глава корпорации Apple Тим Кук в 2021 финансовом году заработал порядка 100 млн долларов, что на 570% больше, чем годом ранее. Его заработок в 1 447 раз превышает среднюю зарплату сотрудника компании, пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Согласно отчету Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, годовая зарплата 61-летнего Кука составила 3 млн долларов, еще 82,3 млн он получил в виде акций компании.

В том числе в минувшем году Тим Кук получил бонус в 12 млн долларов за достижение Apple намеченных ранее финансовых и экологических показателей.

Состояние Тима Кука, по данным рейтинга Forbes Real-Time, составляет 1,5 млрд долларов.

Кук пришел в компанию в марте 1998 года. Он стал гендиректором Apple в августе 2011 года.