https://news.day.az/world/1425211.html Около самолета с пассажирами в аэропорту Мумбаи загорелся тягач - ВИДЕО
Около самолета с пассажирами в аэропорту Мумбаи загорелся тягач - ВИДЕО
В аэропорту Мумбаи загорелся буксировочный тягач. Инцидент произошел около самолета авиакомпании Air India, на борту которого находились 85 человек. Об этом сообщили в издании India TV, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что автомобиль буксировал воздушное судно, когда внезапно тягач загорелся. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.
Огонь удалось взять под контроль через 10 минут после возгорания. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.
В результате инцидента никто не пострадал.
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