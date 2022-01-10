Около самолета с пассажирами в аэропорту Мумбаи загорелся тягач

В аэропорту Мумбаи загорелся буксировочный тягач. Инцидент произошел около самолета авиакомпании Air India, на борту которого находились 85 человек. Об этом сообщили в издании India TV, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что автомобиль буксировал воздушное судно, когда внезапно тягач загорелся. На место оперативно прибыли пожарные расчеты.

Огонь удалось взять под контроль через 10 минут после возгорания. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.

В результате инцидента никто не пострадал.