Первые смерти от "омикрона" в Польше

Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Омикрон тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "омикрона". Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек", - сказал Андрусевич. Он добавил, что оба умерших от "омикрона" мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы.

За прошедшую неделю количество заразившихся штаммом "омикрон" в Польше возросло на 7-8%, отметил чиновник.

По данным Минздрава, за истекшие сутки в стране коронавирусом заразились 11 106 человек, выздоровели - 13 797 человек.