https://news.day.az/world/1425238.html Глыба льда упала девушке на голову в Петербурге - ВИДЕО
Глыба льда упала девушке на голову в Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге 25-летней девушке упала на голову глыба льда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ
Инцидент произошел поздно вечером в Литейном проспекте. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, от госпитализации она отказалась.
По одной из версий, глыба снега рухнула с подоконника дома.
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