Глыба льда упала девушке на голову в Петербурге

В Санкт-Петербурге 25-летней девушке упала на голову глыба льда, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Инцидент произошел поздно вечером в Литейном проспекте. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, от госпитализации она отказалась.

По одной из версий, глыба снега рухнула с подоконника дома.