https://news.day.az/world/1425246.html На коляску с ребенком сбросили мешок строительной смеси в Петербурге - ВИДЕО
На коляску с ребенком сбросили мешок строительной смеси в Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге неизвестный сбросил из окна многоэтажки мешок строительной смеси и едва не убил ребенка.
В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры инцидента, передает Day.Az.
Все произошло во дворе на Среднерогатской улице. На видеозаписи запечатлено, как родители гуляют с малышом возле дома. Неожиданно сверху на них падает строительный мешок, буквально в нескольких сантиметрах. Испуганная пара сразу начала отходить назад.
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