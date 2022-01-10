На коляску с ребенком сбросили мешок строительной смеси в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный сбросил из окна многоэтажки мешок строительной смеси и едва не убил ребенка.

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры инцидента, передает Day.Az.

Все произошло во дворе на Среднерогатской улице. На видеозаписи запечатлено, как родители гуляют с малышом возле дома. Неожиданно сверху на них падает строительный мешок, буквально в нескольких сантиметрах. Испуганная пара сразу начала отходить назад.