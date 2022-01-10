https://news.day.az/world/1425267.html Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве - ВИДЕО
Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве - ВИДЕО
Главы делегаций России и США перед началом переговоров в Женеве во время протокольной фотографии не стали пожимать друг другу руки. Замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США решили сохранить социальную дистанцию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На опубликованных кадрах видно, что Рябков и Шерман воздержались от рукопожатия, а лишь кивнули друг другу.
Дипломаты отказались от нестандартных способов приветствия, которые стали популярны во время официальных встреч в период пандемии. Например, во время предыдущих встреч в Женеве дипломаты в шутку прикасались локтями в качестве приветствия во время протокольных фотографий.
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