Главы делегаций РФ и США не пожали руки на переговорах в Женеве

Главы делегаций России и США перед началом переговоров в Женеве во время протокольной фотографии не стали пожимать друг другу руки. Замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США решили сохранить социальную дистанцию, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что Рябков и Шерман воздержались от рукопожатия, а лишь кивнули друг другу.

Дипломаты отказались от нестандартных способов приветствия, которые стали популярны во время официальных встреч в период пандемии. Например, во время предыдущих встреч в Женеве дипломаты в шутку прикасались локтями в качестве приветствия во время протокольных фотографий.