https://news.day.az/world/1425269.html Мощные торнадо прошлись по Хьюстону - ВИДЕО
Мощные торнадо прошлись по Хьюстону - ВИДЕО
По меньшей мере два мощных торнадо обрушились на пригороды американского Хьюстона в минувшие выходные, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
С домов посрывало крыши. Большинство построек на пути смерча разрушены либо сильно повреждены, дороги завалены перевернутыми автомобилями и фурами.
Вместе с торнадо в эти районы на юге США пришли проливные дожди, которые вызвали наводнения. Скорость ветра местами достигала 115 км/час.
Больше всех от стихии пострадали округа Харрис, Монтгомери и Либерти. Как сообщается, предупредить о надвигающемся урагане местных жителей не успели. Пока о жертвах данных не поступало. Размер ущерба ещё предстоит установить.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре