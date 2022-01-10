«Pfizer» разработает эффективную вакцину против омикрон-штамма

Эффективная вакцина против штамма коронавируса "омикрон" будет готова в марте.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал CNBC, об этом заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла, передает Day.Az.

По его словам, компания уже приступила к производству первых доз.

Альберт Бурла сказал, что вакцина будет нацелена и на другие варианты COVID-19. Он сказал, что до сих пор неясно, нужна ли вакцина от омикрона или как ее использовать, но конкретные дозы будут готовы. Он отметил, что есть правительства, которые хотят, чтобы вакцина была разработана как можно скорее.