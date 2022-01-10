Акции издателя GTA рухнули

Акции разработчика видеоигр Take-Two Interactive обвалились во время предварительных торгов на NASDAQ. К 19:10 по бакинскому времени ценные бумаги потеряли в цене 13,97 процента и стоили 141,60 доллара за штуку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для падения активов разработчика и издателя таких игр как GTA, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia 2, Mafia 3 и других стали новости о решении компании купить разработчика мобильных игр Zynga с большой премией к рыночной цене. Take-Two Interactive собирается заплатить по 9,86 за одну акцию Zynga, что на 64 процента больше уровня закрытия торгов в пятницу, 7 января. Вся сумма сделки оценивается в 12,7 миллиарда долларов.

Предполагается, что Zynga будет контролировать мобильные проекты Take-Two Interactive, включая бизнес T2 Mobile Games, а также игры Dragon City, Monster Legends, Top Eleven, Two Dots и WWE SuperCard. Как говорил председатель и главный исполнительный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, компании надеются укрепиться в растущем и перспективном сегменте видеоигр.

Акции Zynga на предторгах подскочили на 45 процентов - до 8,72 доллара за штуку.