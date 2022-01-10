Талибы создадут спецподразделение для защиты газопровода ТАПИ

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" сформирует специальное подразделение для защиты газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что МВД талибов создаст "подразделение, состоящее из 30 тыс. бойцов, для обеспечения безопасности" газопровода.

Ранее представители "Талибана" неоднократно заявляли о том, что придают особое значение этому проекту и намерены добиться его осуществления.