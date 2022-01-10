https://news.day.az/world/1425297.html Талибы создадут спецподразделение для защиты газопровода ТАПИ
Талибы создадут спецподразделение для защиты газопровода ТАПИ
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" сформирует специальное подразделение для защиты газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В нем отмечается, что МВД талибов создаст "подразделение, состоящее из 30 тыс. бойцов, для обеспечения безопасности" газопровода.
Ранее представители "Талибана" неоднократно заявляли о том, что придают особое значение этому проекту и намерены добиться его осуществления.
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