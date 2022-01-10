Назван самый богатый человек в мире криптовалют

Состояние гендиректора Binance Чанпэна Чжао составляет 96 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в мире криптовалют, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Индийский бизнес-магнат Мукеш Амбани (92,9 миллиарда долларов) назван вторым по этому показателю. Издание допускает, что состояние Чжао может быть еще больше, так как у него есть личные криптоактивы.

Глава Binance приобрел самую популярную цифровую валюту в 2014 году, большую часть биткоинов он удерживает до сих пор. Также предприниматель владеет токенами Binance Coin, которые в прошлом году выросли примерно на 1300 процентов. По оценкам Bloomberg, в 2021 году Binance получила не менее 20 миллиардов долларов дохода.