Pfizer хочет зарегистрировать в Европе новый препарат от коронавируса

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для препарата от коронавируса Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте европейского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"EMA начало рассмотрение заявки для препарата Paxlovid, - отмечается в документе. - Лекарство предназначено для лечения коронавирусной инфекции, протекающей в мягкой или средней форме, среди взрослых и подростков с 12 лет с высоким риском развития заболевания до тяжелой формы".

Ранее агентство допустило использование Paxlovid национальными европейскими регуляторами до выдачи регистрационного удостоверения, например, в случае чрезвычайных обстоятельств в свете увеличения числа случаев заражения и смертей от коронавируса в ЕС.

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе дважды в день в течение пяти дней. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, этот препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%. По данным производителя, среди участников испытания не было зафиксировано ни одного летального исхода. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило Paxlovid для экстренного применения 22 декабря. Как ранее передавало информационное агентство Reuters, правительство США уже подписало договор с Pfizer на поставку этих медикаментов на сумму 5,29 млрд долларов.