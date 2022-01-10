Иран заверил, что серьезно относится к переговорам в Вене

Во время встречи в Маскате с заместителем султана Омана Фахд Бин Махмуд Аль Саидом министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул серьезность и добрую волю Ирана на переговорах в Вене, передает Day.Az со ссылкой на IRNA.

На встрече с заместителем султана Омана стороны обсудили последние события в отношениях между двумя странами, а также важные вопросы в регионе.

Ссылаясь на исторические, постоянные и стратегические отношения между двумя странами - Исламской Республикой Иран и Королевством Оман, глава дипломатического аппарата упомянул важную роль покойного короля Омана Кабуса в формировании отношений между двумя странами и подчеркнул продолжение отношений Тегерана и Маската во время правления султана Хейсама.

В области экономического сотрудничества министр иностранных дел подчеркнул готовность Исламской Республики Иран к сотрудничеству в области грузовых и пассажирских перевозок, энергетики, туризма, авиалиний и других сферах сотрудничества.