В США задержали мужчину за угрозы убить Трампа

Американские правоохранители задержали жителя района Квинс в городе Нью-Йорк, неоднократно угрожавшего убить бывшего президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета New York Daily News.

По ее данным, 72-летний Томас Велницки заявил о соответствующих намерениях на допросе у полиции Капитолия в июле 2020 года. Согласно документам, обнародованным федеральным судом нью-йоркского района Бруклин, Велницки пригрозил "приобрести оружие" и "уничтожить" Трампа, если он проиграет выборы, но откажется покинуть свой пост. При этом в документах не упоминается имя экс-глава Белого дома, в них он фигурирует как "лицо 1", однако источник в правоохранительных органах подтвердил изданию, что речь идет именно о Трампе.

В материалах отмечается, что 4 января 2021 года Велницки позвонил в отделение Секретной службы острова Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и оставил голосовые сообщения, в которых угрожал убить Трампа и еще 12 человек, включая конгрессменов и сенаторов, поддержавших бывшего президента. По словам представителей правоохранительных органов, угрозы обвиняемого не прекратились и после того, как Трамп покинул свой пост.

Ожидается, что Велницки впервые предстанет перед федеральным судом Бруклина в понедельник.