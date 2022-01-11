В Швеции ответили на вопрос о вступлении в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон ответила на вопрос о возможности вступления страны в НАТО. Она заявила, что Стокгольм не намерен вступать в альянс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На пресс-конференции ей задали вопрос о внешнеполитической линии Швеции.

"Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО... Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО", - сказала Андерссон.

Премьер-министр добавила, что Швеция ведет свою линию в области политики безопасности страны. Помимо партнерства с НАТО Стокгольм сохраняет особые отношения с Финляндией, подчеркнула она. По словам Андерссон, сейчас для Стокгольма рискованно менять внешнеполитическую линию, однако в шведском парламенте большинство выступает за углубление сотрудничества с альянсом.

Ранее 10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. В альянсе пообещали, что никогда не пойдут на компромисс по своему базовому принципу - "выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет".