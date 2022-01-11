Цены на газ в Европе вновь поднялись выше тысячи долларов

Цены на газ в Европе вновь поднялись выше 1000 долларов за тысячу кубометров топлива, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов при открытии торгов составила 1034 доллара. На протяжении торгов газовые котировки показывали волатильность, колебались в диапазоне 965-1070 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цена закрытия составила 1010 долларов, что на два процента ниже расчетной стоимости пятницы.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия "целенаправленно" отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых контрактов. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.