Глава МИД Израиля заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подтвердил в своем Twitter, что заразился коронавирусом.

"Действительно, у меня диагностирован коронавирус. Я чувствую себя отлично, так как привит. Идите делать прививки, надевайте маски, мы переживем это вместе", - написал министр, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сейчас он находится дома в изоляции. Как пишут израильские СМИ, вероятно, Лапид заразился от одного из своих охранников. Также сообщается, что в течение предыдущего дня он находился в непосредственной близости с премьер-министром Нафтали Беннетом и другими высокопоставленными политиками.

Лапид должен был провести собрание своей партии "Еш Атид" в понедельник днем, но отменил его из-за подозрения на COVID-19.